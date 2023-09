Strage Ustica: Craxi (FI), da Amato ricostruzione imprecisa dei fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un compendio prezioso non solo per trovare notizie ma un riferimento con cui condividere suggestioni afferenti alla dimensione internazionale e locale" Stefania Craxi

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- Quella di Giuliano Amato sulla strage di Ustica "è una ricostruzione che colpisce in primo luogo per le imprecisioni storiche che contiene. È risaputo, infatti, che il presidente del Consiglio Bettino Craxi fece avvisare Gheddafi del bombardamento che si preparava sul suo quartier generale di Tripoli nel 1986". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a palazzo Madama. "Amato, invece, oggi ci rivela che lo stesso Craxi fu artefice di una eguale 'soffiata' al leader libico collocandola temporalmente nel giugno 1980 e mettendola in relazione con il disastro del Dc9 dell'Itavia. Amato, però, non porta nessun elemento a sostegno di questa nuova tesi, trincerandosi dietro un 'avrei saputo più tardi, ma senza averne prova'. Egli, da sottosegretario alla presidenza del Consiglio, - rammenta - condivise tutti gli atti dell'esecutivo a guida socialista, a cominciare dalle scelte di politica internazionale che resero grande l'Italia, messe in campo da un presidente del Consiglio che oggi ritiene 'trasgressivo'. Se Amato ha elementi concreti che possano aiutare la verità e rendere giustizia alle vittime innocenti di Ustica, è pregato di renderli manifesti. In caso contrario - conclude Craxi -, la sua è solo un testimonianza che aggiunge confusione a un quadro già complesso".(Rin)