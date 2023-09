Trasporti: Salvini formalizza intesa per il Monte Bianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata diramata qualche minuto fa, su indicazione dei ministri Matteo Salvini e Clément Beaune, la nota congiunta Italia-Francia con cui si chiede alla Società che gestisce il Traforo del Monte Bianco di soprassedere all’avvio dei lavori previsto per questo lunedì 4 settembre 2023, scongiurando così il blocco quasi completo della circolazione transalpina, dopo la frana al Frejus. L’intesa raggiunta - informa una nota del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) - prevede inoltre di convocare quanto prima una sessione straordinaria della Conferenza intergovernativa al fine di valutare se sussistano ancora le condizioni per procedere con i lavori, una volta assicurata la viabilità al Frejus; oppure, se sia più opportuno rinviare l’ammodernamento del Bianco al 2024. Il Mit è in costante contatto con la regione Valle D’Aosta, gli enti territoriali, gli operatori e le associazioni degli autotrasportatori per fornire notizie aggiornate sulle decisioni che verranno assunte. (Com)