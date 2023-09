Francia: 118 femminicidi nel 2022, cifra stabile rispetto al 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I femminicidi in Francia nel 2022 sono stati 118. Lo ha comunicato un nuovo studio del ministero dell’Interno di Parigi. In totale nel 2022 le morti violente in seno a una coppia sono state 145. Sottraendo le 117 donne morte per mano di un compagno o ex compagno, le vittime maschili sono 27. Nel 2021, il numero totale delle vittime era di 143 persone. I dati dello scorso anno segnano però un aumento dei tentativi di omicidio: 366 casi (di cui 267 con vittime femminili), rispetto ai 251 del 2021 (+45 per cento). “Il profilo tipico dell’autore non è cambiato. Si tratta nella maggior parte dei casi di un uomo (84 per cento), spesso in coppia, di nazionalità francese, di età compresa tra 30 e 49 anni e che non esercita o non esercita più un’attività professionale”, ha spiegato il dicastero. (Frp)