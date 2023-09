Ue: Gentiloni, servono altri fondi dopo esaurimento risorse Next Generation Eu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Anche per l’Unione Europea deve venire la necessità, una volta che si esauriranno le risorse molto consistenti per la Next Generation Eu, di mettere in campo altri fondi e altre risorse comuni”. Lo ha dichiarato il Commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, rispondendo ai giornalisti in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. Una discussione “non facile ma alla quale sarebbe sbagliato sottrarsi perché come ha ricordato il presidente della Repubblica non possiamo perdere delle grandi opportunità” ha concluso Gentiloni. (Rem)