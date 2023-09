Ue: Gentiloni, contesto di rallentamento, competitività è fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo in un contesto di persistente inflazione”, a livello europeo nell’Eurozona l’inflazione “è rimasta ferma al 5,3 con qualche dato incoraggiante sul calo dell’inflazione cosiddetta core”. Un contesto “di rallentamento, non di recessione, un contesto nel quale è fondamentale che l’Ue sia competitiva”. Lo ha dichiarato il Commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, rispondendo ai giornalisti in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. Essere competitivi “significa tre cose: primo, usare le risorse che abbiamo, si parla spesso della necessità di nuove risorse e io ne parlo spesso, ma non dimentichiamo che abbiamo le risorse del Next Generation Eu che sono tutt’ora da impegnare e costituiscono per l’Ue una massa finanziaria senza precedenti. Secondo dobbiamo trovare entro la fine dell’anno una intesa sulle regole fiscali, sul patto di stabilità e di crescita. Sono soddisfatto del fatto che i governi stiano lavorando sulla base della proposta della commissione e sono ottimista, se volete per necessità, che sia possibile trovare una intesa entro la fine dell’anno. Confido anche nel lavoro che farà e sta facendo la presidenza di turno spagnola. La terza condizione sarà un compito per il prossimo ciclo politico europeo, di mettere in campo strumenti per rafforza la competitiva europea. Non dimentichiamo che la Next Generation Eu si conclude nel 2026 e che c’è una competizione e corsa globale alle tecnologie pulite, alcuni settori di punta” ha spiegato Gentiloni. (Rem)