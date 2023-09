Ue: Gentiloni, aiuti di Stato in pochi paesi non è soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concentrazione degli aiuti di Stato in pochi paesi “non so se è un problema, certamente non credo possa essere la soluzione”. Lo ha dichiarato il Commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, rispondendo ai giornalisti in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. “Dire che di fronte a queste domande di competitività di presenza dell’Europa, dalla sanità allo spazio, la soluzione possa essere semplicemente quella di dare mano libera agli aiuti di Stato a mio parere non è la via da imboccare, perché certamente accentuerebbe gli squilibri nel mercato unico” ha spiegato Gentiloni. “Sappiamo che quando si utilizzano questi schemi in deroga degli aiuti di Stato c’è una grande concentrazione, c’è stata per gli schemi post Covid, c’è tuttora per gli schemi post crisi energetica. Oltre il 50 per cento vengono richiesti da un singolo paese, circa l’80 per cento richiesti da due paesi e l’unione europea è fatta da 27 paesi” ha aggiunto Gentiloni. “Non dico che gli aiuti di stato non possano essere ritoccati, ci mancherebbe, ma pensare che sia quello lo strumento attraverso il quale siamo competitivi credo non sia la soluzione da imboccare. Siamo competitivi se sosteniamo obiettivi, progetti comuni, beni comuni” ha concluso il Commissario europeo per gli Affari economici e monetari. (Rem)