Russia-Bielorussia: Rosatom propone a Minsk un programma di cooperazione su progetti nucleari

- La società russa Rosatom ha proposto alla Bielorussia un programma di cooperazione nell’ambito di progetti di ricerca nucleare. Lo ha reso noto il direttore di Rosatom in Bielorussia, Stanislav Levitsky. “Il programma sviluppato da Rosatom è stato inviato alle autorità bielorusse attraverso canali diplomatici”, ha spiegato Levitsky. I progetti in questione non riguardano soltanto il nucleare energetico, ma anche la medicina, l’ecologia e la digitalizzazione. (Rum)