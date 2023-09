Patto stabilità: Gentiloni, occorre trovare intesa, difficoltà con regole precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Patto di Stabilità “è chiaro che un mancato accordo e quindi un ritorno alla situazione precedente da un lato metterebbe in luce le difficoltà delle regole precedenti”. Lo ha dichiarato il Commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, rispondendo ai giornalisti in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. “Ne abbiamo parlato per due o tre anni del fatto che queste regole pur avendo degli elementi certamente utili, positivi e da confermare, non sono riuscite né a promuovere la crescita né a ridurre sostanzialmente il debito, quindi riproporle non sarebbe sicuramente ideale” ha ricordato Gentiloni. “Contemporaneamente la presidente Lagarde – ha aggiunto - ci ricorda spesso che raggiungere questa intesa è fondamentale anche nella valutazione complessiva che la Bce fa della situazione dei mercati e questo credo anche è uno dei motivi aggiuntivi per cui bisogna lavorare con grande spirito di responsabilità per trovare un’intesa” ha concluso Gentiloni. (Rem)