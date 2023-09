Cultura: spettacoli e produzioni artistiche, Roma Capitale pubblica bando biennale da 1,3 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un calendario di spettacoli e performance: è stato pubblicato il bando biennale dell'amministrazione capitolina "Culture in movimento 2023-2024". Lo scopo è quello di promuovere la ricerca artistica e la conoscenza dei processi creativi nell'ambito dello spettacolo dal vivo, tra gli artisti e nel pubblico. Il bando, inoltre, vuole sostenere la produzione culturale in tutte le sue fasi e rendere la fruizione degli spettacoli più consapevole. Lo comunica in una nota il Comune di Roma. L'avviso selezionerà progetti che, oltre a offrire un calendario di spettacoli e performance, potranno contemplare la possibilità di condurre ricerche e lavorare su un tema specifico tra quelli più significativi della produzione artistica contemporanea; il coinvolgimento del pubblico nel conoscere il processo creativo che porta alla produzione di una nuova opera (o prima fase scenica o primo studio della stessa); il miglioramento delle competenze e delle abilità dei partecipanti, siano essi artisti o spettatori che scelgano di mettersi alla prova lasciandosi coinvolgere; l'interazione con il pubblico in modo da renderlo protagonista attivo anche al fine di svilupparne la consapevolezza e lo spirito critico; la condivisione delle conoscenze attraverso focus dedicati a protagonisti della scena; la realizzazione di residenze artistiche di maestri o di giovani autori o professionisti della cultura scenica. (segue) (Com)