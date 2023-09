Cultura: spettacoli e produzioni artistiche, Roma Capitale pubblica bando biennale da 1,3 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progetti potranno, a titolo di esempio, prevedere approfondimenti coreografici, saggi di regia teatrale, indagini sulla nuova drammaturgia contemporanea e composizione sonora, analisi dei linguaggi attraverso confronti, talk, sezioni di studio e conferenze, lectio magistralis. L'avviso, pensato perché i progetti possano essere il più possibile diffusi in tutto il territorio cittadino, è rivolto agli operatori e agli organismi che operano nei settori artistici e culturali e della formazione artistica, nel senso più ampio e diversificato (compresa quella delle residenze artistiche). I progetti dovranno essere realizzati tra il 21 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno (2023 e 2024) e l'importo stanziato con l'avviso è di 1.300.000 euro per ogni annualità. I contributi economici saranno erogati nella misura massima del 90 per cento della spesa preventivata dal soggetto proponente e comunque per un importo non superiore a 32 mila euro annui per ciascuna proposta progettuale biennale. (segue) (Com)