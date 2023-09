© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avviso "Culture in Movimento 2023-2024" è pubblicato sull'Albo pretorio on line di Roma Capitale e sul sito del Comune di Roma nella sezione "Attualità" - "Tutti bandi, avvisi concorsi" – Struttura "Dipartimento Attività Culturali", con scadenza fissata per le ore 12.00 del 21 settembre 2023. (Com)