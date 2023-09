Imprese: Ricci (Sace), inflazione inciderà, ma Pmi italiane resilienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione e le problematiche economiche attuali "potrebbero incidere. Non possiamo dire che non possono avere una loro incidenza, tuttavia sicuramente possiamo affermare che le Pmi hanno una grande capacità di resilienza". Lo ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Sace, Alessandra Ricci, rispondendo ai giornalisti durante il Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. Attraverso lo studio "Piccole, medie e più competitive: le Pmi italiane alla prova dell'export tra transizione sostenibile e digitale" "abbiamo scoperto che, ed è stata per me abbastanza una sorpresa, rispetto a quello che sono i loro peer europei, quindi andando a confrontare rispetto al mondo delle Pmi rispetto a Germania, Francia e Spagna hanno un livello di indebitamento minore e soprattutto a medio e lungo termine. Questo fa sì che quando noi parliamo della potenziale stretta creditizia dell'incremento dei tassi, le Pmi sono molto più attrezzate perché avendo avuto un indebitamento a medio e lungo termine soprattutto generalmente a tasso fisso, rappresenta un fattore che le rende più robuste. Sul tema dell'inflazione abbiamo visto con un dato di natura storica, che potremmo aspettarci essere comunque replicabile nel prossimo anno, le imprese italiane in chiave export sono state in grado di trasmettere quello che è stata l'inflazione interna rispetto ai prezzi di vendita del loro prodotto, perché sono state sempre più in grado di far percepire il loro valore. Nel momento in cui si riesce a fare percepire il valore dei nostri prodotti e servizi all'estero, la competizione non diventa più competizione in chiave di prezzo ma in chiave di qualità, così il fattore prezzi diventa meno determinante" ha concluso. (Rem)