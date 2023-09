Agroalimentare: Lollobrigida, filiera consumo granchio blu, da problema ad opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Granchio blu "chiediamo aiuto ai pescatori che possono regolare il sistema". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, all'evento "Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa", organizzato a Scilla, in provincia di Reggio Calabria dall'Ecr Party (Conservatori e riformisti europei). La diffusione "eccessiva è forse dovuta a una minore salinità delle acque e da una temperatura eccessiva", ha spiegato per poi ricordare di aver attivato lo scorso 7 agosto un'iniziativa che "ha suscitato ilarità", una "filiera di consumo" infatti è un crostaceo che viene mangiato "in Asia in Africa", perché, per Lollobrigida, a fronte dell'oggettivo problema che pone il granchio blu si può intravedere "un'opportunità".(Rin)