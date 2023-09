Imprese: Ricci (Sace), Africa opportunità per Pmi italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le Pmi italiane guardare verso l'Africa è possibile? "Assolutamente sì. L'Africa rappresenta un'opportunità di crescita, abbiamo visto che è un continente assolutamente variegato. Come Sace siamo la prima export agency ad aver supportato l'export in Africa". Lo ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Sace, Alessandra Ricci, rispondendo ai giornalisti su quanto affermato questa mattina dal ministro Tajani che ha sottolineato l'importanza di guardare verso l'Africa, in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. "La nostra esposizione verso l'Africa era nel 2010 erano 1,6 miliardi di euro, mentre 13,2 miliardi di euro nel 2023. Abbiamo supportato esportazioni in tutta una serie di settori che non sono semplicemente quelli di natura petrolifera come uno potrebbe immaginare. abbiamo realizzato infrastrutture, come nel settore ferroviario, smart city, ospedali, industrie per la produzione del latte. È un continente di potenziale e maggiore esportazione ma dove come Sace abbiamo già presente un nostro portafoglio molto grande" ha concluso Ricci. (Rem)