Usa: presidenziali, il 60 per cento dei Repubblicani voterebbe Trump

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha aumentato il suo consenso tra i Repubblicani in vista delle primarie per le elezioni presidenziali del 2024. Lo rivela un sondaggio del “Wall Street Journal” secondo cui l’ex capo dello stato è la prima scelta per il 59 per cento degli elettori Repubblicani, 11 punti percentuali in più rispetto ad aprile. Il vantaggio di Trump sul suo principale sfidante, il governatore della Florida Ron De Santis, è quasi raddoppiato da aprile arrivando a 46 punti percentuali. Dal sondaggio emerge che le incriminazioni giudiziarie hanno contribuito a rafforzare l’ex capo della Casa Bianca. Interrogati in merito, oltre il 60 per cento degli intervistati ha affermato che le accuse di interferenze elettorali contro Trump sono politicamente motivate. Circa il 78 per cento ha dichiarato che le azioni di Trump dopo le elezioni del 2020 erano legittime in quanto volte a garantire un voto accurato, mentre solo 16 per cento ha affermato che Trump ha tentato illegalmente di impedire al Congresso di certificare un’elezione che aveva perso. Circa la metà, ovvero il 48 per cento, ha detto che le accuse contro Trump hanno accresciuto la propensione a votarlo nel 2024, mentre solo il 16 per cento ha dichiarato di essere meno propenso a sostenerlo per un secondo mandato. Trump è stato incriminato nel quadro delle indagini sui tentativi di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020, culminati con l’assalto al Congresso del 6 gennaio. (Was)