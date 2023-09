Imprese: Ricci (Sace), export Cina non è chiave di lettura completa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i risultati della Via della Seta, “C’è stata una prima fase in cui le imprese italiane sono andate in Cina soprattutto in chiave di investimento; ricordiamoci che in realtà in ottica di export e di internazionalizzazione bisogna sempre leggere i fenomeni pensando di andare a fare investimenti esteri per andare a servire le aree limitrofe". Lo ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Sace, Alessandra Ricci, rispondendo ai giornalisti su quanto affermato questa mattina dal ministro Tajani che ha evidenziato come i risultati della Via della Seta non sono stati quelli sperati, in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. "Quello che in realtà è successo e che ci sono stati negli anni una serie di investimenti esteri fatti da imprese italiane in Cina, identificando la Cina come hub di esportazione rispetto ai paesi limitrofi" ha spiegato Ricci, osservando che ciò che si verificherà nei prossimi anni e "che si sta già verificando è andare probabilmente a sostituire gli investimenti fatti in Cina con investimenti fatti in Vietnam, che è un Paese molto più ‘friendly’ dal punto di vista degli investimenti e da lì andare a servire" ha sottolineato. In chiave di export "non sempre va letto semplicemente andando a guardare l’export diretto dall’Italia verso quei Paesi" quindi "probabilmente quel dato non dà una chiave completa di lettura del fenomeno", ha concluso Ricci. (Rem)