Carceri: Mirabelli (Pd), occorre svolta sulle orme della Costituzione

- "L'alto numero dei suicidi e i numerosi episodi di violenza nelle carceri italiane ripropongono quotidianamente il tema di una situazione di tensione e di degrado diffusa negli istituti di pena che non può essere accettata e che deve spingere la politica, e prima di tutto il governo, a mettere in campo misure e interventi efficaci per migliorare le condizioni detentive". Lo scrive il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo Pd al Senato e membro della commissione Giustizia, in un intervento pubblicato dal quotidiano "Avvenire". "In questi mesi ci siamo, invece, trovati di fronte ad un evidente immobilismo del ministro Nordio, che non può essere compensato dalle continue dichiarazioni piene di buone intenzioni o dalle proposte irrealizzabili, come quella dell'utilizzo delle ex caserme per creare nuove strutture detentive. Tutte cose che dimostrano la confusione che c'è nel governo su questo tema. Anche la pur condivisibile proposta di aumentare il numero delle telefonate concesso ai detenuti per garantire loro il supporto delle famiglie, da sola appare insufficiente. Servono scelte coerenti con una visione che non può non partire dal dettato costituzionale e dalla funzione rieducativa della pena. - chiarisce Mirabelli -. Serve mettere al centro questo obiettivo quando si ragiona su come intervenire per ridurre la pressione sulle carceri, che spesso devono ospitare più detenuti di quelli che la capienza consentirebbe, su come rendere la detenzione meno degradante, su come valorizzare il lavoro di chi opera nelle carceri ed è costretto a fare i conti con personale insufficiente, costretto a operare in una perenne emergenza". (segue) (Rin)