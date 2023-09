Carceri: Mirabelli (Pd), occorre svolta sulle orme della Costituzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'altro dramma su cui non è più possibile accettare i silenzi e l'immobilismo - conclude Mirabelli - è la realtà raccontata dai tanti suicidi, di carceri in cui il disagio psichico non trova risposte e, anzi, viene aggravato. L'insufficienza delle strutture destinate ad affrontare le patologie psichiatriche sta producendo, come testimoniano le cronache, effetti tragici fuori e dentro il carcere. Serve investire sulle Rems e sull'organizzazione della sanità negli istituti di pena sapendo che non tutto si risolve ridicendo la popolazione carceraria né assistendo inermi di fronte al crescere del disagio e alle sue spesso drammatiche conseguenze". (Rin)