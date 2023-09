Israele: scontri tra polizia e manifestanti contro governo Eritrea a Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 35 persone, tra le quali dodici agenti di polizia sono rimaste ferite oggi, nel corso delle proteste indette dai rifugiati e richiedenti asilo eritrei davanti all’ambasciata dell’Eritrea a Tel Aviv, contro il governo di Asmara. Secondo l’emittente israeliana “I 24 News”, la manifestazione è stata organizzata in concomitanza con un evento culturale della rappresentanza diplomatica eritrea, in segno di protesta contro il “sostegno dello Stato di Israele nei confronti del regime” di Asmara. La polizia israeliana sta ancora tentando di disperdere i manifestanti, che, dopo aver distrutto diversi esercizi commerciali e alcune auto delle forze di sicurezza lungo la strada sulla quale si trova l’ambasciata eritrea, hanno risposto agli agenti con il lancio di sassi e aste di legno. Gli agenti della sicurezza, nel tentativo di disperderli, hanno sparato alcuni colpi di avvertimento in aria, mentre nel pomeriggio è atteso l’arrivo del capo della polizia, Yakov Shabtai, per un incontro con il comandante di distretto. (Res)