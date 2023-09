Albania: Lotito (FI), auguri a Partito democratico per congresso nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro presidente Basha, cari membri del Congresso nazionale del Partito democratico d'Albania, in questo giorno storico per voi voglio porgervi i miei più sentiti auguri di buon lavoro. E incoraggiarvi nell'importante processo di cambiamento, e soprattutto di modernizzazione, al quale state dando vita; un processo fondamentale per ogni forza politica che ambisca a rappresentare con fierezza i valori che ci uniscono nella grande famiglia della democrazia e della libertà in Europa". Lo ha detto il senatore di Forza Italia Claudio Lotito in un videomessaggio inviato in occasione del Congresso nazionale del Partito democratico d'Albania in corso a Tirana. "Forza Italia - prosegue il senatore - sarà al fianco del Partito democratico d'Albania, non solo in seno al Partito popolare europeo ma anche nella promozione e nell'ulteriore valorizzazione della storica amicizia che lega i nostri due Paesi e nel fondamentale percorso di integrazione europea dell'Albania. Un augurio di buon lavoro a tutti voi e un caro saluto", ha concluso. (Rin)