Cina: Ricci (Sace), derisking imprese Usa sta avvenendo, ma lentamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il derisking "da parte di imprese americane che abbiano presenza in Cina sta avvenendo, ma molto lentamente". Lo ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Sace, Alessandra Ricci, rispondendo ai giornalisti se la guerra russo-ucraina abbia avuto influenza nei rapporti con la Cina e sui risultati "non sperati" della Via della Seta affermati stamattina dal ministro Tajani, in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. "Anche perché le economie sono interdipendenti e anche oggi il ministro Tajani ha ricordato che nel momento in cui la Cina produce i fattori di produzione fondamentali, anche in chiave di sostenibilità energetica, diventa difficile avere un derisking completo" ha concluso l'Ad di Sace. (Com)