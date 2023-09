Abruzzo: Cai condanna uccisione orsa Amarena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Grandi Carnivori ribadisce infine l'importanza che gli animali selvatici restino tali evitando il più possibile l'uomo e le sue infrastrutture e questo molto spesso dipende dai nostri comportamenti e dalle nostre azioni. Fondamentale quindi evitare di avvicinarsi, come se fossero un'attrazione, agli orsi confidenti che raggiungono anche i centri abitati. "Abituandoli a fidarsi delle persone - che purtroppo non sono tutte uguali, sensibili e rispettose - e a fonti alimentari inadeguate, li si espone maggiormente al pericolo di essere uccisi direttamente - come il caso in questione - o indirettamente, come nel caso del figlio di Amarena Juan Carrito". (Com)