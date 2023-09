Ue: Bergamini (FI), rafforzare politica estera comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Europa c'è ancora un po' di strada da fare per una politica estera comune. Sin dalla sua costituzione, la politica estera che ha più funzionato è stata quella dell'allargamento ma su tanti altri aspetti, guerra ed emergenze in primis, l'Unione europea deve riuscire a produrre una più forte azione comune". Lo ha detto Deborah Bergamini, vicepresidente dei deputati di FI e responsabile Esteri del partito, a Tgcom24. "Sicuramente, la scelta di non avere ancora costruito una unica Difesa comune rende l'Europa una entità politica di grande rilevanza ma meno forte sulle decisioni importanti. Il conflitto in Ucraina è stata una grande lezione per l'Unione europea: nessuno pretende compattezza assoluta ma una forte linea unita di politica estera sì. Mi auguro - ha concluso - che le prossime elezioni europee rappresentino per tutti i cittadini europei l'occasione per esercitare con il proprio voto la volontà di rafforzare l'Unione europea, ovvero renderla sempre più concreta, vicina ai cittadini, meno ideologica e votata al compromesso". (Rin)