Rifiuti: Ama, raggiunti mille interventi di pulizia in aree istituti scolastici Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano, avviato lo scorso 21 agosto, ha riguardato il potenziamento dello spazzamento di strade e marciapiedi, in particolare nei punti in cui è presente l’accesso alla scuola, attraverso il lavoro di squadre dedicate, composte da 2-3 operatori, in servizio con l’ausilio di mezzi a vasca e spazzatrici. Le postazioni di cassonetti posizionate vicino agli accessi sono state sottoposte a lavaggio e sanificazione mentre personale Ama ha verificato la fruibilità e adeguatezza dei contenitori per la raccolta “porta a porta” in dotazione agli istituti. Oltre agli interventi di pulizia sono state svolte, in sinergia con i singoli Municipi, le attività di diserbo di marciapiedi e tratti a bordo strada. (Com)