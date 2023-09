Svezia: Fondazione Nobel non inviterà ambasciatori di Russia, Bielorussia e Iran alla premiazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Nobel ha annunciato che non inviterà l'ambasciatore della Federazione Russa a Stoccolma alla cerimonia di consegna dei premi Nobel di quest'anno. Lo ha reso noto il quotidiano “Aftonbladet”. “Abbiamo scelto di ripetere la misura eccezionale dell'anno scorso, cioè di non invitare gli ambasciatori di Russia, Bielorussia e Iran alla cerimonia di consegna dei premi Nobel a Stoccolma", ha dichiarato la Fondazione in un comunicato. Giovedì la Fondazione aveva annunciato che un invito sarebbe stato esteso anche a loro. Tuttavia, “prendiamo atto delle forti reazioni in Svezia (contro l’invito)”, si legge nel comunicato. (Sts)