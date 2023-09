Strage Ustica: Boniver, scandalosa intervista di Giuliano Amato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'intervista di Giuliano Amato è scandalosa. Innanzitutto perché sembra svegliarsi da un letargo durato oltre 40 anni, e in secondo luogo perché riesce ad offendere la memoria di Bettino Craxi, il quale certamente aveva fatto avvisare Gheddafi delle intenzioni da parte americana di bombardare Tripoli, ma questo avvenne nel 1985 e non certamente durante l'episodio orribile della strage di Ustica". Lo dichiara in una nota Margherita Boniver, già viceministro agli Esteri commentando l'intervista di dell'ex premier a "la Repubblica". "Infine, continua poi attaccando e diffamando la Nato e le sue intenzioni omicide e illegali in un momento in cui il nostro Paese ha un governo e un parlamento filo-atlantico in difesa della resistenza Ucraina. Per ultimo un invito pesante a Macron per confermare il coinvolgimento francese sempre smentito dalle forze militari italiane. Un bel gruppo di soggetti ricorderanno con stupore l'improvviso ritorno di memoria di un personaggio così ben informato, ma che aveva perso apparentemente la memoria. Tutto questo comunque - conclude Boniver - non può che nuocere al nostro Paese descritto come una banda di incapaci, pasticcioni e mentitori". (Com)