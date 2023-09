Ucraina: fonti stampa, Yulia Fediv potrebbe diventare la prossima ministra della Cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yulia Fediv potrebbe diventare la prossima ministra della Cultura ucraina. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Rbc Ucraina” in base a quanto comunicato attraverso Telegram dal deputato Yaroslav Zhelesnyak e da fonti governative. Fediv è l’ex direttrice del Fondo per la cultura ucraino (Ukf). Qualora venisse nominata, l’attuale governo ucraino diventerebbe quello con il maggior numero di donne nella storia del Paese. Il 27 luglio il ministro della Cultura Oleksandr Tkachenko era stato rimosso in relazione a una serie di scandali, legati in particolare a spese inappropriate a bilancio del dicastero, che da allora è provvisoriamente diretto da Rostislav Karandeev. (Kiu)