Imprese: Sace presenta ricerca su Pmi, "spina dorsale dell’economia italiana"

- In occasione della 49esima edizione del Forum di Cernobbio, Sace ha aperto per la prima volta le porte di Villa d’Este alle Pmi, grazie alla partnership con The European House – Ambrosetti, con un hub interamente dedicato alle piccole e medie imprese e al loro ruolo strategico per il tessuto economico italiano. Durante il Forum Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace, insieme ad Alessandro Terzulli, Chief Economist di Sace, e Lorenzo Tavazzi, Partner e Responsabile dell’Area Scenari e Intelligence e dello sviluppo internazionale di The European House – Ambrosetti, hanno presentato la ricerca ‘Piccole, medie e più competitive: le Pmi italiane alla prova dell'export tra transizione sostenibile e digitale’ realizzata dall’Ufficio Studi di Sace in collaborazione con The European House – Ambrosetti, con un focus sulle prospettive di sviluppo delle Pmi di fronte alle sfide dei mercati internazionali. Lo studio rappresenta un approfondimento che valorizza le piccole e medie imprese inserendosi nel tema di quest’anno del Forum: lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive. (segue) (Com)