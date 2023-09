Imprese: Sace presenta ricerca su Pmi, "spina dorsale dell’economia italiana" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sace partecipa al Forum di Cernobbio insieme alle Pmi italiane, offrendo loro la possibilità di seguire virtualmente la tre giorni di lavori, incontri e dibattiti, e soprattutto portando all’attenzione di questo autorevole contesto l’importanza e le prospettive per le piccole e medie imprese italiane, alle prese con le sfide e le opportunità della transizione sostenibile e digitale”, ha dichiarato Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace. “Noi di Sace, in linea con la missione e gli obiettivi del nostro Piano Industriale INSIEME 2025, siamo già al fianco di 40 mila Pmi italiane nei loro progetti di investimento e crescita sostenibile in Italia e nel mondo e contiamo di raggiungerne 65 mila nell’arco di Piano”. (segue) (Com)