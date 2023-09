Imprese: Sace presenta ricerca su Pmi, "spina dorsale dell’economia italiana" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le oltre 200 mila piccole e medie imprese italiane producono un giro di affari di oltre 1.000 miliardi di euro, generano quasi il 40 per cento del valore aggiunto nazionale e impiegano 5,4 milioni di persone, pari a un terzo di tutti gli occupati. Nel 2021 (ultimo dato disponibile) hanno esportato 219 miliardi di euro, pari a circa la metà dell’export complessivo, con una crescita media annua del 2,7 per cento tra il 2017 e il 2021, segnando un pieno recupero post-pandemico. Le esportazioni delle Pmi italiane sono attese crescere quest’anno del 6,2 per cento, del 4 per cento nel 2024 e del 3,2 per cento, in media, nel biennio successivo (2025-2026), quando supereranno i 300 miliardi di euro. (Com)