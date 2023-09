Sud: Metsola, maggiori opportunità per crescita vengono da Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Sud d'Italia ha tante eccellenze e potenzialità inespresse". Lo ha detto Roberta Metzola, presidente del Parlamento europeo nel videomessaggio inviato all'evento "Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa", organizzato a Scilla, in provincia di Reggio Calabria dall'Ecr Party (Conservatori e riformisti europei). "Le risorse ci sono e le opportunità maggiori per crescere vengono proprio dall'Ue", ha aggiunto per poi chiarire che la "nostra non è un'Europa di retorica, ma di grandi idee" e per concludere che "l'area del mediterraneo merita l'attenzione di tutti". (Rin)