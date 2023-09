Roma: incendio al Trullo, fiamme lambiscono capannone commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incendio in Vicolo Monte delle Capre 86 a Roma, nel quartiere Trullo, ha lambito un capannone commerciale di diverse centinaia di metri quadri. Le fiamme, che per prime hanno avvolto la palestra presente nella struttura, sono divampate avvolgendo altre attività commerciali dello stabile. Sul posto per le operazioni di spegnimento sono presenti tre squadre dei vigili del fuoco con tre autobotti. Il personale sta cercando con difficoltà di domare l’incendio - ormai generalizzato - per evitare che le fiamme si propaghino alle abitazioni e ai locali adiacenti. Tutte le vie a ridosso della struttura sono state chiuse per permettere l’arrivo sul posto di tutti gli automezzi di soccorso. Sul posto le forze dell’ordine, il 118 e le autobotti della protezione civile.(Rer)