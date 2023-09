Imprese: Sace, oltre 200mila Pmi in Italia impiegano un terzo occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 200 mila piccole e medie imprese italiane producono un giro di affari di oltre mille miliardi di euro, generano quasi il 40 per cento del valore aggiunto nazionale e impiegano 5,4 milioni di persone, pari a un terzo di tutti gli occupati. È quanto emerso dalla ricerca "Piccole, medie e più competitive: le Pmi italiane alla prova dell'export tra transizione sostenibile e digitale" realizzata dall’Ufficio Studi di Sace in collaborazione con The European House – Ambrosetti, presentato in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. Le Pmi sono fortemente interconnesse e sviluppano con il loro ecosistema forme di innovazione e collaborazione aperte per poter accedere a risorse strategiche (come conoscenza, tecnologia, finanza o competenze) per la loro crescita. Un network che fa della resilienza e della sostenibilità la chiave del proprio sviluppo. Al centro delle catene globali del valore e dei numerosi distretti industriali, elemento fondamentale della diffusione e affermazione del Made in Italy nel mondo, con un ruolo di “connettore sociale” e di attore chiave nei processi di transizione verso un mondo più sostenibile, digitale e interdipendente, le PMI italiane offrono da sempre un contributo rilevante per lo sviluppo economico, tecnologico e sociale del Paese. Nonostante alcuni segnali di attenzione emersi nel corso del primo trimestre 2023, le PMI italiane possono contare su una struttura finanziaria rafforzatasi negli ultimi anni e su livelli di debito relativamente contenuti, che permettono loro di mitigare, almeno in parte, l’esposizione agli effetti avversi legati al peggioramento delle condizioni creditizie. (Rem)