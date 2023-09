Salario minimo: Calderone, per direttiva Ue percorso principale è contrattazione collettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci possiamo discostare da ciò che dice la direttiva europea", ma sul salario minimo legale stabilito per legge "dobbiamo applicare le norme in modo coerente con le nostre condizioni interne. La direttiva dice che il percorso principale è la contrattazione collettiva". Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, all'evento "Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa", organizzato a Scilla, in provincia di Reggio Calabria dall'Ecr Party (Conservatori e riformisti europei). (Rin)