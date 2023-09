Imprese: Sace, in Italia 48 per cento export da Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente le Pmi italiane realizzano all’estero circa un terzo del proprio fatturato (ben 8 punti percentuali sopra alle tedesche) e contribuiscono al 48 per cento dell’export nazionale, rispetto al 20 per cento delle tedesche e delle francesi e al 34 per cento delle spagnole. È quanto emerso dalla ricerca "Piccole, medie e più competitive: le Pmi italiane alla prova dell'export tra transizione sostenibile e digitale" realizzata dall’Ufficio Studi di Sace in collaborazione con The European House – Ambrosetti, presentato in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. Un trend che si rafforza anche in prospettiva: secondo le previsioni elaborate dall’Ufficio Studi di Sace, le esportazioni delle Pmi italiane sono attese crescere quest’anno del 6,2 per cento, del 4 per cento nel 2024 e del 3,2 per cento, in media, nel biennio successivo (2025-2026), quando supereranno i 300 miliardi di euro. Il dinamismo del tessuto produttivo delle PMI, testimoniato dal forte incremento di produttività del lavoro registrato nel decennio 2010-2019 e che ha raggiunto livelli superiori a quella di Germania e Spagna, si è riflesso anche in un miglioramento della competitività sui mercati internazionali. Le PMI italiane nel 2021 (ultimo dato disponibile) hanno esportato 219 miliardi di euro, pari a circa la metà dell’export complessivo, con una crescita media annua del 2,7 per cento tra il 2017 e il 2021, segnando un pieno recupero post-pandemico. (Rem)