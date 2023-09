Imprese: Sace, export Pmi in crescita verso Oriente nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento ai mercati di destinazione, a guidare la crescita dell’export delle Pmi italiane quest’anno sarà l’Oriente: Medio Oriente, Asia orientale e centrale sono le aree per cui si prevedono infatti i maggiori incrementi (rispettivamente +10,1 per cento, +9,2 per cento, +8,4 per cento), a fronte di tassi inferiori per l’Europa (+5,5 per cento) e per l’America settentrionale (+6,6 per cento) che rimangono comunque in valore assoluto le principali geografie di sbocco. Nel 2024 un maggiore dinamismo si rileverà in Africa subsahariana (+5,6 per cento), America centro-meridionale (+5,4 per cento) e America settentrionale (+5,1 per cento). (Rem)