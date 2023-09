Imprese: Terzulli (Sace), Pmi verso mercati diversi, non solo in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa "è un mercato importante in cui esportare, ma non è solo questo perché fa le politiche commerciali e non sono svolte dai singoli paesi. Permettono di richiamare gli accordi di libero scambio. Grazie a questi strumenti stiamo osservando dei numeri interessanti che vanno a vantaggio delle piccole e medie imprese. Stanno trovando mercati diversi che non sono solo in Europa". Lo ha dichiarato Alessandro Terzulli, Chief Economist di Sace, rispondendo ai giornalisti durante il Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. (Rem)