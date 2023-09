Salario minimo: Calderone, ricaduta più mediatica che effettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il salario minimo legale ragionare "solo in termini di numeri" equivale ad "ammettere che le relazioni industriali vengono meno a quella che è la loro funzione". Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, all'evento "Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa", organizzato a Scilla, in provincia di Reggio Calabria dall'Ecr Party (Conservatori e riformisti europei). Occorre "investire sulla contrattazione di qualità" e limitare "soluzioni che hanno più una ricaduta mediatica che effettiva", infatti "se il settore non è in grado di rispettare quella cifra di accesso che succede?", ha osservato. "Imporre una soglia oraria vuol dire alzare il livello retributivo di fasce al di sotto in alcuni contratti", ma al contempo si creano "difficoltà di gestione nelle progressioni di carriera e di livelli" di altre fasce, ha aggiunto il ministro per poi concludere: "Serve investire nel comprendere qual è la qualità del contratto, che è legata anche a strumenti e garanzie che vengono dati in aggiunta alla retribuzione".(Rin)