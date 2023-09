Migranti: Calderone, con decreto Cutro cambio strategia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Far crescere l'Africa vuol dire fare investimenti da parte di imprese e dello Stato per far crescere il territorio e formare il personale". Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, ha spiegato il Piano Mattei all'evento "Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa", organizzato a Scilla, in provincia di Reggio Calabria dall'Ecr Party (Conservatori e riformisti europei). Un presupposto "che ha anche a che vedere con il cambio di strategia sull'immigrazione che abbiamo fatto con il decreto Cutro", a partire "dai flussi in ingresso", ha aggiunto. (Rin)