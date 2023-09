Mongolia: Papa, storia di passione per il Vangelo ripresa nel 1992

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha incontrato i vescovi, i sacerdoti, i missionari, i consacrati e le consacrate e gli operatori pastorali in Mongolia. "Spendere la vita per il Vangelo: è una bella definizione della vocazione missionaria del cristiano, e in particolare di come i cristiani la vivono qui - ha sottolineato il Pontefice -. Ricordo allora il Vescovo Wenceslao Selga Padilla, primo prefetto apostolico, pioniere della fase contemporanea della Chiesa in Mongolia e costruttore di questa cattedrale. Qui, tuttavia, la fede non risale solo agli anni novanta del secolo scorso, ma ha radici molto antiche. Alle esperienze del primo millennio, segnate dal movimento evangelizzatore di tradizione siriaca diffusosi lungo la via della seta, è seguito un considerevole impegno missionario". Il Papa ha ricordato Giovanni da Montecorvino, primo vescovo di Khan Baliq. "Fu proprio lui a fornire la prima traduzione in lingua mongola del libro dei Salmi e del Nuovo Testamento – ha ricordato Bergoglio - Ebbene, questa grande storia di passione per il Vangelo è ripresa in modo straordinario nel 1992 con l'arrivo dei primi missionari della Congregazione del Cuore Immacolato di Maria, a cui si sono aggiunti rappresentanti di altri istituti, clero diocesano e volontari laici. Tra tutti vorrei ricordare l'attivo e zelante Padre Stephano Kim Seong-hyeon", ha concluso Francesco. (Civ)