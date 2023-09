Siria: Forze armate governative bombardano villaggi nei pressi di Idlib, nel nord-ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’artiglieria delle Forze armate governative della Siria ha bombardato nella notte diversi villaggi nella campagna di Idlib, nell’omonimo governatorato del nord-ovest del Paese. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, senza specificare gli obiettivi delle operazioni. In particolare, sono stati colpiti la città di Maarat Al Naasan, a nord di Idlib, e i villaggi di Al Fatira, Fleifel e Sufuhn, in direzione sud. Contemporaneamente, le Forze armate di Damasco hanno sferrato attacchi missilistici sui quartieri residenziali della città di Sarmin, a est di Idlib. La regione, che fa parte dellarea demilitarizzata detta “Putin-Erdogan” (una zona cuscinetto, concordata dai presidenti di Russia e Turchia con l’accordo di Sochi del 2018, per delimitare le regioni controllate dai gruppi armati legati ad Ankara da quelle sotto il controllo delle Forze armate di Damasco), era stata fino a ieri teatro di aspri combattimenti fra le Forze armate governative e le milizie facenti parte della coalizione, di matrice islamica sunnita, Al Fateh al Mubin, i cui principali gruppi sono Hayat Tahrir al Sham, il Fronte nazionale di liberazione (sostenuto dalla Turchia) e Jaysh al Izza. La formazione Hayat Tahrir al Sham, inoltre, negli ultimi giorni aveva attaccato le postazioni delle Forze armate siriane nei pressi di Al Sarraf, nella campagna settentrionale di Latakia, nel nord-est della Siria. Secondo il quotidiano siriano filogovernativo “Al Watan”, almeno 16 militari di Damasco sono morti negli scontri, mentre altri cinque sono rimasti feriti. Dall’inizio del 2023, secondo Sohr, 374 persone hanno perso la vita nella zona Putin-Erdogan, di cui 79 militari siriani, altrettanti civili e un ufficiale delle Forze speciali russe. (segue) (Res)