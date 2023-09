Lombardia: al via la 75esima edizione della fiera agricola di Orzinuovi (Brescia)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo tre anni, torna la storica fiera agricola e zootecnica di Orzinuovi (Brescia). Giunta alla 75esima edizione, la rassegna si apre oggi fino al 4 settembre. Tra i temi chiave energia e cibo sintetico, ma anche agroalimentare, artigianato, commercio e floricoltura. "La Fiera di Orzinuovi è indubbiamente tra le fiere agricole più importanti d'Italia, un evento che attira visitatori da ogni parte del Paese e un importante volano di promozione territoriale", commenta Barbara Mazzali, Assessore a Turismo, Marketing Territoriale, Moda e Grandi Eventi di Regione Lombardia, ringraziando l'amministrazione Comunale e il sindaco e senatore Gianpietro Maffoni per l'invito all'inaugurazione. Per Mazzali "basta pensare alla candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Immateriale dell'UNESCO per capire che i frutti della nostra terra, italiana e lombarda, sono 'd' eccellenza' fin da dove nascono, i campi". Infatti, continua l'assessore, "le nostre aziende agricole sono famose per le loro produzioni di alta qualità e ad oggi possiamo vantare prodotti Dop, Doc e Igp riconosciutI nel mondo". Con "il risultato straordinario che la nostra Lombardia vanta 75 prodotti certificati tra Food&Wine, molti dei quali avranno la loro vetrina". (Com)