Mongolia: Papa, i governi non temano l'evangelizzazione della Chiesa

- Papa Francesco ha ricordato ai governi e alle istituzioni secolari "non hanno nulla da temere dall'azione evangelizzatrice della Chiesa, perché essa non ha un'agenda politica da portare avanti, ma conosce solo la forza umile della grazia di Dio e di una Parola di misericordia e di verità, capace di promuovere il bene di tutti". Queste le parole del Pontefice durante l'incontro in Mongolia con i vescovi, i sacerdoti, i missionari, i consacrati e le consacrate e gli operatori pastorali. La Chiesa che nasce dal mandato di Cristo, ha aggiunto il Papa, "è una Chiesa povera, che poggia solo su una fede genuina, sulla disarmata e disarmante potenza del Risorto, in grado di alleviare le sofferenze dell'umanità ferita". "Per adempiere tale missione, Cristo ha dotato la sua Chiesa di una struttura che ricorda l'armonia che c'è tra le varie membra del corpo umano – ha spiegato Bergoglio – Egli è il Capo, cioè la testa che continua a guidarla, infondendo nel Corpo, cioè in noi, il suo stesso Spirito, operante soprattutto in quei segni di vita nuova che sono i Sacramenti. Per garantirne l'autenticità e l'efficacia, ha istituito l'ordine sacerdotale, segnato da un'intima associazione a Lui, buon Pastore che dà la vita per il gregge". Infine, il Papa ha invitato "a vedere nel Vescovo non un manager, ma l'immagine viva di Cristo buon Pastore che raduna e guida il suo popolo". (Civ)