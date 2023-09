Lavoro: Calderone, su piattaforma Siisl processate oltre 10 mila domande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che la nuova piattaforma (Siisl, ndr) sarà un'occasione per chi vorrà mettersi in cammino per un lavoro". Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, all'evento "Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa", organizzato a Scilla, in provincia di Reggio Calabria dall'Ecr Party (Conservatori e riformisti europei). "Dai numeri che abbiamo oggi non è così difficile fare da soli l'inserimento della domanda e la navigazione", ha spiegato per poi annunciare: "Stamattina alle 9 avevamo già oltre 10 mila domande".(Rin)