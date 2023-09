Roma: incendio al Trullo, evacuate due palazzine, fiamme in fase di spegnimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due palazzine sono state evacuate a scopo precauzionale dopo l'incendio scoppiato questa mattina in Vicolo Monte delle Capre a Roma. Le fiamme, probabilmente partite da una palestra presente nell'edificio, hanno lambito un capannone commerciale di diverse centinaia di metri quadri. Sono in corso le operazioni di spegnimento e, nel frattempo, tutte le vie a ridosso della struttura sono state chiuse. Al momento non si registra alcun ferito.(Rer)