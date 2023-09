Reddito cittadinanza: Donzelli (Fd'I), ragazzi abbiano mito Gratteri piuttosto che Gomorra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Reddito di cittadinanza non si è fatto un danno alla criminalità. Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, all'evento "Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa", organizzato a Scilla, in provincia di Reggio Calabria dall'Ecr Party (Conservatori e riformisti europei). Per il responsabile Organizzazione del partito, occorre "sostituire" un mito "sparso tra ragazzi": "Preferisco ci sia il mito di Gratteri che il mito di Gomorra". (Rin)