Singapore: Usa si congratulano con presidente eletto Tharman Shanmugaratnam (2)

- Il ministro per le Politiche sociali Tharman Shanmugaratnam ha vinto le elezioni presidenziali a Singapore raccogliendo oltre il 70 per cento dei voti. È quanto emerge dal conteggio pubblicato dal Dipartimento per le elezioni alle 22.40 ora locale di venerdì primo settembre, che pone al secondo posto il finanziere Ng Kok Song con il 16 per cento e al terzo l'imprenditore Tak Lin Lian con il 14 per cento delle preferenze. Entrambi gli sfidanti hanno ammesso la sconfitta e si sono congratulati con Tharman, che da parte sua si è detto "davvero onorato dal forte sostegno" concessogli dai cittadini di Singapore. Intervenendo al Taman Jurong Food Centre, dove i suoi sostenitori si sono riuniti, il futuro presidente ha anche ringraziato gli altri candidati per aver reso la corsa "degna" e per gli sforzi profusi in campagna elettorale. "Credo che il voto per me e per quello che rappresento sia un voto di fiducia per Singapore. Si tratta di un voto di ottimismo per un futuro nel quale possiamo fare progressi insieme", ha aggiunto Tharman. (segue) (Was)