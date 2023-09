Singapore: Usa si congratulano con presidente eletto Tharman Shanmugaratnam (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Classe 1957, il futuro presidente si è candidato come indipendente e ricopre attualmente gli incarichi di ministro per le Politiche sociali, di consigliere economico del premier Lee Hsieng Loong e di presidente dell'Autorità monetaria di Singapore. Tharman è anche presidente del Consiglio nazionale del lavoro, organismo che ha il compito di rilanciare il mercato dell'impiego dopo la pandemia di Covid-19. In passato ha ricoperto gli incarichi di vicepremier, di ministro delle Finanze (per nove anni) e di ministro dell'Istruzione (per cinque). Sul fronte internazionale è presidente del Gruppo dei trenta, piattaforma globale di confronto tra dirigenti economici e finanziari del settore pubblico e privato e del mondo accademico. In passato ha guidato il Gruppo di persone eminenti del G20 sulla governance finanziaria globale, che nell'ottobre del 2018 ha proposto riforme al sistema finanziario e monetario internazionale, e ha presieduto per quattro anni il Comitato internazionale monetario e finanziario. (Was)