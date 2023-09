Africa: Tajani, ogni nostro errore viene sfruttato da Russia e Cina per creare zone d’influenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre prestare maggiore attenzione al Sud del mondo, "per noi europei ed italiani è importante sempre di più guardare al continente africano”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al Forum Ambrosetti di Cernobbio. “Abbiamo sempre guardato all’Africa con occhiali europei e non africani, a volte con un accento di superiorità. Questo ha rischiato di farci uscire da un sistema africano che guarda a noi con grande interesse. Non dobbiamo apparire predatori o neocolonizzatori. Ogni errore che commettiamo viene sfruttato da Russia e Cina per realizzare zone di influenza”, ha avvertito Tajani. (Res)