Rieti: scoperta piantagione di marijuana in campo a Fara in Sabina, 2 arresti

- Quasi trecento piante di Cannabis indica alte due metri erano coltivate in un campo a Fara in Sabina, in provincia di Rieti. I carabinieri della Compagnia di Monterotondo unitamente al personale della Compagnia di Poggio Mirteto hanno arrestato un 48enne ed un 26enne gravemente indiziati dei reati di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. Nello specifico, i militari, insospettiti dalla presenza dei due uomini in una zona isolata, dopo averli seguiti, li hanno sorpresi durante la cura della particolare coltivazione. Gli uomini, alla vista dei carabinieri, hanno tentato di darsi alla fuga ma sono stati prontamente bloccati. La perquisizione all’interno dell’area adibita alla coltivazione di cannabis ha portato al rinvenimento e al sequestro di 265 piante di Cannabis indica alte due metri circa, poi estirpate e sottoposte a sequestro per le successive analisi. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Al termine del rito di convalida i due uomini sono stati sottoposti all’obbligo di firma in caserma. (Rer)